Я помню, когда я жил напротив стадиона "Енисей", не было у нас телевизора, а было радио. А потом, когда я начал увлекаться хоккеем, переживать за свой родной клуб "Енисей", была команда мастеров, которая выезжала на выезды, и все результаты матчей я узнавал через эти новости. Потом были трансляции всех интересующих меня матчей. И канадские профессионалы, когда играли с нашими советскими ребятами, те знаменитые серии, всё это было по радио. Это было самое основное, оттуда я получал всю информацию.