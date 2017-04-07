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НОВОСТИ | Общество





07.04.17 11:45 В Красноярске состоялась премьера фильма о развитии радиовещания в Красноярском крае



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В зрительном зале звёзды красноярского радио прошлого и настоящего: корреспонденты, дикторы, редакторы. Профессиональное сообщество в ожидании премьеры - первого фильма о радиовещании в крае. С момента его основания - 1927 года - прошло 90 лет.

"Это было окно в мир. Сегодня трудно представить людей, которые не видели самолётов, не смотрели телевизор. Поэтому это история о людях, которые открывали мир для своих земляков", - сказал директор ГТРК "Красноярск" Василий Нелюбин.

Для многих это личная история. Александр Паращук буквально сбежал в Красноярск из Уральского университета, чтобы вести репортажи. "Я приехал в Красноярский край в 1962 году. И первые мои репортажи были о строительстве Красноярской ГЭС. Это было великолепное время, великолепные люди", - вспомнил ветеран журналистики Александр Паращук.

Эта летопись охватывает Красноярский край от юга до севера. Во время съемок авторы побывали, например, в Дудинке. Фильм о радио снимали телерепортёры - корреспондент и оператор программы "Вести. Красноярск" Александра Славецкая и Александр Шастин. Они открывают ряд удивительных фактов в этой картине.

"В команде с Поповым, изобретателем радио, работал красноярец, его звали Дмитрий Троицкий. Он попал в команду Попова и провёл первый, самый важный эксперимент", - рассказала автор фильма Александра Славецкая.

Год работы, десятки часов съёмок, интервью - 90 лет истории уложили в 30 минут. Этот фильм по праву назвали энциклопедией краевого радиовещания.




Владимир Богомолов
АРХИВ 
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