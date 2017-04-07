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07.04.17 11:40 В Красноярске усилят меры безопасности на массовых мероприятиях





Фото Более полумиллиона жителей края с начала года посетили митинги и другие массовые мероприятия. В полиции рассказали, что меры безопасности в таких случаях будут усилены. Предполагается дополнительный рубеж защиты граждан. На дорогах вблизи скоплений людей будут выставлять грузовые автомобили, а также выводить дополнительные патрули. Всем входящим придется пройти металлодетектор.



"Для минимизации затрат времени при прохождении досмотровых мероприятий рекомендуем жителям Красноярска не брать с собой объёмные сумки, рюкзаки", - сказал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.















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