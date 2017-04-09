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10.04.17 09:53 Вести. Красноярск. События недели от 09.04.2017

В этом выпуске:



- Привычные маршруты придётся на время забыть. Центр Красноярска ожидают масштабные перекрытия. Как объехать все препятствия?



- Они затеряны в бескрайней тайге и увидеть их можно только с высоты. Делянки чёрных лесорубов. Почему на минувшей неделе там высаживался полицейский десант?



- В Красноярске открылся сезон велосипедов и роликов. Изменились ли цены и что предлагают горожанам прокатчики?



- Голос большой земли. Почему радио жизненно важно для малочисленных народов и как журналисты помогают кочевникам сохранить свою культуру и обычаи?





- Привычные маршруты придётся на время забыть. Центр Красноярска ожидают масштабные перекрытия. Как объехать все препятствия?- Они затеряны в бескрайней тайге и увидеть их можно только с высоты. Делянки чёрных лесорубов. Почему на минувшей неделе там высаживался полицейский десант?- В Красноярске открылся сезон велосипедов и роликов. Изменились ли цены и что предлагают горожанам прокатчики?- Голос большой земли. Почему радио жизненно важно для малочисленных народов и как журналисты помогают кочевникам сохранить свою культуру и обычаи?







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