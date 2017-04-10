НОВОСТИ | Общество













10.04.17 08:52 В районе реки Чулым растёт число заболевших описторхозом





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Причиной заражения являются малосольные карповые рыбы: елец, плотва, лещ и язь. Больше половины заражённых - рыбаки и любители покупной рыбы. Специалисты призывают не приобретать рыбу у частных лиц и употреблять в пищу только после термической обработки.







В районе реки Чулым число заболевших описторхозом увеличилось почти в семь раз. Согласно статистике Роспотребнадзора, за два последних года наибольшее число заражённых паразитами фиксируется в пяти районах края: Тюхтетском, Ачинском, Бирилюсском, Большеулуйском и Назаровском.Причиной заражения являются малосольные карповые рыбы: елец, плотва, лещ и язь. Больше половины заражённых - рыбаки и любители покупной рыбы. Специалисты призывают не приобретать рыбу у частных лиц и употреблять в пищу только после термической обработки.







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