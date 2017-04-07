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07.04.17 17:20 В Норильске при пожаре в многоэтажке погибли двое детей





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Фото: VK.COM/PRO.NORILSK



В Норильске в огне погибли два ребёнка. Пожар начался на шестом этаже высотки. Из-за едкого дыма заблокированными в своих квартирах оказались 20 человек, помощь им оказывали спасатели. Шесть человек получили ожоги различной степени тяжести. Но избежать жертв не удалось. Двое детей погибли, они с семьёй жили в квартире, где началось возгорание. Родители погибших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте трагедии работают следователи.



"Есть вероятность, что они пытались спасти детей. Двухлетний мальчик был найден на балконе пятого этажа. Вероятно, родители смогли его туда вынести, а уже там ребёнок скончался от угарного газа. Тело полугодовалой девочки обнаружено в квартире, она сгорела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.







В Норильске в огне погибли два ребёнка. Пожар начался на шестом этаже высотки. Из-за едкого дыма заблокированными в своих квартирах оказались 20 человек, помощь им оказывали спасатели. Шесть человек получили ожоги различной степени тяжести. Но избежать жертв не удалось. Двое детей погибли, они с семьёй жили в квартире, где началось возгорание. Родители погибших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте трагедии работают следователи."Есть вероятность, что они пытались спасти детей. Двухлетний мальчик был найден на балконе пятого этажа. Вероятно, родители смогли его туда вынести, а уже там ребёнок скончался от угарного газа. Тело полугодовалой девочки обнаружено в квартире, она сгорела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.











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