В Норильске в огне погибли два ребёнка. Пожар начался на шестом этаже высотки. Из-за едкого дыма заблокированными в своих квартирах оказались 20 человек, помощь им оказывали спасатели. Шесть человек получили ожоги различной степени тяжести. Но избежать жертв не удалось. Двое детей погибли, они с семьёй жили в квартире, где началось возгорание. Родители погибших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сейчас на месте трагедии работают следователи.
"Есть вероятность, что они пытались спасти детей. Двухлетний мальчик был найден на балконе пятого этажа. Вероятно, родители смогли его туда вынести, а уже там ребёнок скончался от угарного газа. Тело полугодовалой девочки обнаружено в квартире, она сгорела", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.