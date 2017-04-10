НОВОСТИ | Экономика













10.04.17 09:00 На КЭФ-2017 обсудят перспективы российской экономики на ближайшие 8 лет





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В этом году КЭФ посвящён российской экономике: повестка 2017-2025. Аркадий Дворкович в очередной раз отметил, что Красноярский форум не утратил своей актуальности. Губернатор Виктор Толоконский добавил, что польза форума для края очевидна - благодаря КЭФ только за 15-16 годы доходы в бюджет увеличились на 40 миллиардов рублей. В этом году ожидается 5 тысяч участников, аккредитованы 350 представителей СМИ, более 20 стран отправляют свои делегации. На сегодняшний день это самая крупная площадка в России для обсуждения экономической, социальной и инвестиционной политики.











Cреднесрочные планы правительства России обсудят участники 14-го Красноярского экономического форума, который пройдёт с 20 по 22 апреля. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. В Москве прошла совместная пресс-конференция, в которой приняли участие также губернатор края Виктор Толоконский и министр экономического развития России Максим Орешкин.В этом году КЭФ посвящён российской экономике: повестка 2017-2025. Аркадий Дворкович в очередной раз отметил, что Красноярский форум не утратил своей актуальности. Губернатор Виктор Толоконский добавил, что польза форума для края очевидна - благодаря КЭФ только за 15-16 годы доходы в бюджет увеличились на 40 миллиардов рублей. В этом году ожидается 5 тысяч участников, аккредитованы 350 представителей СМИ, более 20 стран отправляют свои делегации. На сегодняшний день это самая крупная площадка в России для обсуждения экономической, социальной и инвестиционной политики.







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