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10.04.17 11:47 В Тотальном диктанте приняли участие более 2,5 тысяч красноярцев





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В прошлом году диктант писали почти полторы тысячи человек. Только 13 получили оценку "отлично". Результаты этого году будут объявлены 12 апреля. Есть вероятность, что отличников будет больше, ведь в этом году проверить свою грамотность пришли на тысячу человек больше.







Более 2,5 тысяч красноярцев проверили свою грамотность. На 34 площадках - в школах, библиотеках, университетах - прошёл "Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. В этом году текст для акции написал российский писатель Леонид Юзефович.В прошлом году диктант писали почти полторы тысячи человек. Только 13 получили оценку "отлично". Результаты этого году будут объявлены 12 апреля. Есть вероятность, что отличников будет больше, ведь в этом году проверить свою грамотность пришли на тысячу человек больше.











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