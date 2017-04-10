Более 2,5 тысяч красноярцев проверили свою грамотность. На 34 площадках - в школах, библиотеках, университетах - прошёл "Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. В этом году текст для акции написал российский писатель Леонид Юзефович.
В прошлом году диктант писали почти полторы тысячи человек. Только 13 получили оценку "отлично". Результаты этого году будут объявлены 12 апреля. Есть вероятность, что отличников будет больше, ведь в этом году проверить свою грамотность пришли на тысячу человек больше.