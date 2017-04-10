Замыкание или детская шалость стали причиной пожара в Норильске. Как уже сообщалось, в результате возгорания 20 человек оказались заблокированными в собственных квартирах, двое детей погибли, шесть пострадавших госпитализированы с ожогами.
Дознаватели осмотрели место трагедии и выдвинули сразу две версии произошедшего. Был найден кипятильник, неисправность которого могла привести к возгоранию. По другой версии, пламя разжёг ребёнок. В квартире обнаружены спички и зажигалки, с которыми мог играть погибший двухлетний мальчик. Его тело было найдено на балконе, по версии следствия, родители пытались спасти сына. Его полугодовалая сестра была найдена в своей кроватке.