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10.04.17 11:36 Причиной пожара в норильской многоэтажке могла стать детская шалость





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Фото: VK.COM/PRO.NORILSK



Замыкание или детская шалость стали причиной



Дознаватели осмотрели место трагедии и выдвинули сразу две версии произошедшего. Был найден кипятильник, неисправность которого могла привести к возгоранию. По другой версии, пламя разжёг ребёнок. В квартире обнаружены спички и зажигалки, с которыми мог играть погибший двухлетний мальчик. Его тело было найдено на балконе, по версии следствия, родители пытались спасти сына. Его полугодовалая сестра была найдена в своей кроватке.







Замыкание или детская шалость стали причиной пожара в Норильске . Как уже сообщалось, в результате возгорания 20 человек оказались заблокированными в собственных квартирах, двое детей погибли, шесть пострадавших госпитализированы с ожогами.Дознаватели осмотрели место трагедии и выдвинули сразу две версии произошедшего. Был найден кипятильник, неисправность которого могла привести к возгоранию. По другой версии, пламя разжёг ребёнок. В квартире обнаружены спички и зажигалки, с которыми мог играть погибший двухлетний мальчик. Его тело было найдено на балконе, по версии следствия, родители пытались спасти сына. Его полугодовалая сестра была найдена в своей кроватке.











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