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10.04.17 11:35 В Рыбинском районе иномарка столкнулась с бензовозом, погибли три человека





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Фото: VK.COM/KRASCHP



"Ниссан", который попал под бензовоз в Рыбинском районе, ехал на зимней резине. Скорее всего, на скользкой трассе на большой скорости машину занесло при повороте, что и привело к трагическим последствиям. Молодая семья разбилась насмерть.



В иномарке ехали отец, мать и их маленькая дочь. На повороте автомобиль лоб в лоб врезался во встречный бензовоз. 3-летняя дочь находилась на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, скончалась на месте. Водитель умер в машине "скорой", мать увезли в больницу, но спасти не смогли. Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии. В бензовозе никто не пострадал.







"Ниссан", который попал под бензовоз в Рыбинском районе, ехал на зимней резине. Скорее всего, на скользкой трассе на большой скорости машину занесло при повороте, что и привело к трагическим последствиям. Молодая семья разбилась насмерть.В иномарке ехали отец, мать и их маленькая дочь. На повороте автомобиль лоб в лоб врезался во встречный бензовоз. 3-летняя дочь находилась на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, скончалась на месте. Водитель умер в машине "скорой", мать увезли в больницу, но спасти не смогли. Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии. В бензовозе никто не пострадал.











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