"Ниссан", который попал под бензовоз в Рыбинском районе, ехал на зимней резине. Скорее всего, на скользкой трассе на большой скорости машину занесло при повороте, что и привело к трагическим последствиям. Молодая семья разбилась насмерть.
В иномарке ехали отец, мать и их маленькая дочь. На повороте автомобиль лоб в лоб врезался во встречный бензовоз. 3-летняя дочь находилась на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, скончалась на месте. Водитель умер в машине "скорой", мать увезли в больницу, но спасти не смогли. Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии. В бензовозе никто не пострадал.