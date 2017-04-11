НОВОСТИ | Общество













11.04.17 08:45 Осиротевшим медвежатам нужен заботливый хозяин





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"Привёз сердобольный житель Козульского района Алексей, нашёл случайно их в лесу, в берлоге. Обзвонил все организации доступные, то есть в "Роев ручей" пытался пристроить, к сожалению, все отказали, тогда он позвонил нам и мы их приняли", - рассказала администратор красноярского конного клуба "Храброе сердце" Мария Третьякова.



Когда медвежат привезли, они были очень слабые, почти не двигались и всё время спали. Неизвестно, сколько времени они провели в берлоги одни, без мамы. Сейчас малыши окрепли, их кормят молоком из детской бутылочки четыре раза в день. Пока требуется по 2,5 литра молока в день, это не так много, но хищники растут и содержать питомцев будет сложнее. Одного медвежонка уже забрала на передержку жительница Берёзовки, но это временное пристанище, а медвежатам нужен постоянный дом и особые условия содержания.



Конечно, лучшим выходом из ситуации было бы, если бы медвежат забрали в цирк или в зоопарк. Но сотрудники клуба принимают предложения и от неравнодушных горожан. Все заявки рассматривают тщательно, потому что хотят, чтобы медвежата попали в добрые руки.



Работники клуба кинули клич о помощи в социальных сетях. Все, кто может помочь медвежатам найти новый дом, также могут звонить по телефону 297-66-65.





По соседству с лошадьми, в одном из загонов конного клуба теперь живут медвежата. Малыши, которым нет ещё и месяца, остались сиротами. Их маму зверски убили браконьеры, отрезали лапы и желчный пузырь - самое ценное на чёрном рынке, и бросили возле берлоги, а медвежата выжили."Привёз сердобольный житель Козульского района Алексей, нашёл случайно их в лесу, в берлоге. Обзвонил все организации доступные, то есть в "Роев ручей" пытался пристроить, к сожалению, все отказали, тогда он позвонил нам и мы их приняли", - рассказала администратор красноярского конного клуба "Храброе сердце" Мария Третьякова.Когда медвежат привезли, они были очень слабые, почти не двигались и всё время спали. Неизвестно, сколько времени они провели в берлоги одни, без мамы. Сейчас малыши окрепли, их кормят молоком из детской бутылочки четыре раза в день. Пока требуется по 2,5 литра молока в день, это не так много, но хищники растут и содержать питомцев будет сложнее. Одного медвежонка уже забрала на передержку жительница Берёзовки, но это временное пристанище, а медвежатам нужен постоянный дом и особые условия содержания.Конечно, лучшим выходом из ситуации было бы, если бы медвежат забрали в цирк или в зоопарк. Но сотрудники клуба принимают предложения и от неравнодушных горожан. Все заявки рассматривают тщательно, потому что хотят, чтобы медвежата попали в добрые руки.Работники клуба кинули клич о помощи в социальных сетях. Все, кто может помочь медвежатам найти новый дом, также могут звонить по телефону Вероника УСКОВА

















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