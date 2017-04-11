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11.04.17 09:10 За выходные на дорогах края погибли девять человек



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Последние секунды жизни семьи из Иркутской области запечатлел видеорегистратор. Семейная пара с трёхлетней девочкой ехали по федеральной трассе в Рыбинском районе. Водителя занесло на повороте и он налетел на бензовоз. Девочка пристёгнута не была и скончалась на месте, родители - на руках у медиков. А под Ужуром легковушка врезалась в дерево. Две девушки 15 и 20 лет скончались на месте. Водитель-мужчина был пьян. Всего за минувшие выходные на загородных трассах в крае погибло девять человек.

"Хотелось бы подчеркнуть неправильные действия водителей, которые не учитывают погодные условия, и неправильные действия в момент управления автомобилем", - сказала Сотрудник пресс-службы автоинспекции Анна Шур.

Также аварии происходили и в городах. В Лесосибирске лихач выехал на встречную полосу и протаранил пассажирский автобус. В ПАЗике пострадали два человека, а троих пассажиров "девятки" пришлось буквально выпиливать из искорёженного салона. Все доставлены в больницу.

Ещё одно резонансное ДТП произошло на улице Белинского. 70-летняя женщина выходила из автобуса №83. Водитель её не увидел и переехал ногу. Женщина госпитализирована, за её жизнь борются врачи.

Молодой водитель отстранён от рейсов, а бабушка в реанимации. В автоинспекции во время весеннего обострения на дорогах призывают быть внимательными как водителей, так и пешеходов. Тем более что синоптики обещают заморозки и гололедицу.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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