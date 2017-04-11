НОВОСТИ | Общество













11.04.17 09:15 Кладбище Бадалык будет расширено





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"На прошлом совещании мы обсуждали увеличение за счёт присоединения дополнительных шести гектаров. Сейчас работа ведётся, в ближайшее время документы будут готовы", - сообщил депутат Горсовета Красноярска Андрей Козиков.







Нового кладбища в Красноярске не будет - планируют расширить старое. Об этом сообщили члены наблюдательного совета похоронного дела. На Бадалыке они проверили чистоту, с начала года было вывезено полторы тысячи тонн отходов. Также на погосте вскоре появятся новые таблички-указатели, освещение и асфальтированные дорожки. Также к самому большому за Уралом некрополю присоединят ещё один участок."На прошлом совещании мы обсуждали увеличение за счёт присоединения дополнительных шести гектаров. Сейчас работа ведётся, в ближайшее время документы будут готовы", - сообщил депутат Горсовета Красноярска Андрей Козиков.











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