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НОВОСТИ | Общество





11.04.17 09:27 Учёные отслеживают пути миграции дикого северного оленя со спутника



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Группа учёных Сибирского федерального университета отправилась на север, чтобы выйти на путь дикого северного оленя. Местные жители рассказывают, животные покинули традиционные места обитания. Это подтверждают и авианаблюдения. Учёные предполагают, что западная группировка северного оленя мигрирует из Эвенкии на запад Таймыра через плато Путорана. Чтобы в этом убедиться, на самок надевают электронный ошейник: теперь за стадом, а олени проходят по тайге и горам 2500 километров, будут следить со спутника.

"Вся информация, которую мы сегодня получаем с использованием новых технологий, позволяет более точно, более детально проследить жизненный цикл. Если многие биологические звенья жизненного цикла предполагались, угадывались, теперь мы знаем точно", - пояснил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Александр Савченко.

Ошейники позволят собрать важную научную информацию. Проекту "Эвенкийский олень" уже три года, всё это время его поддерживают нефтяники. "Учёные, которые занимаются этим проектом, пытаются понять принципы, почему поменял миграцию дикий северный олень. Природа своё сделала. Поменялись в этом году климатические условия и олени снова поменяли пути миграции, но мы продолжаем наблюдения", - отметил помощник генерального директора АО "Востсибнефтегаз" Сергей Дубинцов.

Уже известно, что восточная группировка оленей сместились в Якутию, теперь учёным нужно проследить пути оленя на западе. Результаты исследования помогут оценить состояние популяции и сохранить её численность.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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