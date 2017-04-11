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11.04.17 09:38 Красноярскому академическому симфоническому оркестру - 40 лет





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Свой первый концерт красноярский симфонический оркестр дал 4 апреля 1977 года на сцене драматического театра имени Пушкина. Тогда в состав оркестра входили 60 музыкантов, теперь их более ста.



С тех пор у красноярского оркестра появилась репутация одного из лучших коллективов в России. С ним выступали выдающиеся музыканты, такие, как Дмитрий Хворостовский, Виктор Третьяков, Вадим Репин. Последний - основатель Транссибирского арт-фестиваля - и сейчас разделил сцену с оркестром в рамках юбилейного концерта.



"Мне кажется, что такие музыкальные проекты дают толчки для оркестра, который может превратиться в хорошего класса европейский оркестр. Но для этого нужно огромное количество работы. Главное - есть реакция и есть какой-то скачок, который видно невооружённым глазом", - отметил музыкант и организатор Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин.



Поздравить оркестр с праздником пришло рекордное количество зрителей - более полутора тысяч. После концерта коллектив отправился в юбилейный тур - оркестр вместе с Вадимом Репиным встретили в Санкт-Петербурге. "Потом мы едем в Псков и Новгород, наши гастроли продолжатся там. Но там мы будем выступать со скрипачом Милюковым. Программа почти та же, потому что Вадим исполнил тот самый концерт Прокофьева, который мы там будем играть", - рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.



В следующем сезоне свой юбилей отметит Транссибирский арт-фестиваль - ему исполнится пять лет и организаторы уже пообещали, что слушателей ждут сюрпризы.





В 70-х годах советский Красноярск был закрытым промышленным объектом. В городе не было музыкантов высокого уровня, необходимых инструментов и концертного зала. Но 28 мая 1976 года директору краевой госфилармонии от исполкома крайсовета поступил приказ создать оркестр, который должен был избавить город от провинциального имиджа.Свой первый концерт красноярский симфонический оркестр дал 4 апреля 1977 года на сцене драматического театра имени Пушкина. Тогда в состав оркестра входили 60 музыкантов, теперь их более ста.С тех пор у красноярского оркестра появилась репутация одного из лучших коллективов в России. С ним выступали выдающиеся музыканты, такие, как Дмитрий Хворостовский, Виктор Третьяков, Вадим Репин. Последний - основатель Транссибирского арт-фестиваля - и сейчас разделил сцену с оркестром в рамках юбилейного концерта."Мне кажется, что такие музыкальные проекты дают толчки для оркестра, который может превратиться в хорошего класса европейский оркестр. Но для этого нужно огромное количество работы. Главное - есть реакция и есть какой-то скачок, который видно невооружённым глазом", - отметил музыкант и организатор Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин.Поздравить оркестр с праздником пришло рекордное количество зрителей - более полутора тысяч. После концерта коллектив отправился в юбилейный тур - оркестр вместе с Вадимом Репиным встретили в Санкт-Петербурге. "Потом мы едем в Псков и Новгород, наши гастроли продолжатся там. Но там мы будем выступать со скрипачом Милюковым. Программа почти та же, потому что Вадим исполнил тот самый концерт Прокофьева, который мы там будем играть", - рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.В следующем сезоне свой юбилей отметит Транссибирский арт-фестиваль - ему исполнится пять лет и организаторы уже пообещали, что слушателей ждут сюрпризы. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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