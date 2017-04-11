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11.04.17 11:41 Жители Норильска стали очевидцами необычной транспортировки автомобиля





Фото Видео

Фото и видео: VK.com/emekhov



Эвакуация машины по-норильски. Жители северного города стали очевидцами необычной транспортировки легковушки. В сети Интернет появилось видео, на котором бульдозер прямо на ковше перевозит иномарку, подцепив её за колесо. При этом автор ролика за кадром шутит: эвакуация по-норильски - это быстро, недорого и почти без царапин. Позже под видео появился разъясняющий комментарий, один из пользователей сети - возможно, владелец машины - написал, что иномарку перевозили на утилизацию. На кадрах видно, что она повреждена.







Эвакуация машины по-норильски. Жители северного города стали очевидцами необычной транспортировки легковушки. В сети Интернет появилось видео, на котором бульдозер прямо на ковше перевозит иномарку, подцепив её за колесо. При этом автор ролика за кадром шутит: эвакуация по-норильски - это быстро, недорого и почти без царапин. Позже под видео появился разъясняющий комментарий, один из пользователей сети - возможно, владелец машины - написал, что иномарку перевозили на утилизацию. На кадрах видно, что она повреждена.











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