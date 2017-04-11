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11.04.17 11:35 Неизвестные вылили в Енисей 2 тонны нефтепродуктов





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Экстренно были закрыли шлюзы в районе дачного массива "Берег Енисея", чтобы уменьшить скорость течения. В Минусинск направлены специалисты для ограждения поверхности реки бонами, сбора и дальнейшего устранения нефтепродуктов с использованием реагентов.



Специальная комиссия уже оценивает ущерб экологии города и района. Злоумышленников, которые слили в реку дизельное топливо, сейчас разыскивают полицейские.







К Минусинску по Енисею движется пятно нефтепродуктов. В районе села Топольки неизвестные слили в русло реки химические вещества - предположительно две тонны дизельного топлива. Площадь пятна составила 10 тысяч квадратных метров.Экстренно были закрыли шлюзы в районе дачного массива "Берег Енисея", чтобы уменьшить скорость течения. В Минусинск направлены специалисты для ограждения поверхности реки бонами, сбора и дальнейшего устранения нефтепродуктов с использованием реагентов.Специальная комиссия уже оценивает ущерб экологии города и района. Злоумышленников, которые слили в реку дизельное топливо, сейчас разыскивают полицейские.







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