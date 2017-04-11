Александр АЧКАСОВ, технический руководитель радиотелецентра "Красноярск" (1943-1985), ветеран Великой Отечественной войны, почётный радист:
- Я бы не поменял свою работу ни на какие специальности. Нравится делать то, что угодно душе. Люди слушают, ты делаешь что-то, что доходит до человека. Привилась любовь к этому делу с детства, так она и осталась до сих пор. Радио можно услышать в любой точке. Например, геологи раньше - они же не будут телевизор с собой возить. Телевизор отвлекает. В любой парикмахерской есть радио. Люди слушают и работают. Радио постоянно сопутствует жизни человека, оно доступно, пользу человеку приносит, он больше знает, больше понимает о событиях в жизни. Утром, днём слушаю, иногда вечером, когда передачи бывают, в курсе событий всех, не отстаю от жизни.