НОВОСТИ | Общество













11.04.17 17:21 Перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей за грязные выхлопы автобуса





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В Красноярске перевозчика впервые оштрафовали сразу на 20 тысяч рублей за грязные выхлопы автобуса. Ранее за нарушение был предусмотрен штраф 500 или 1000 рублей. Естественно, такая мера наказания не пугала предпринимателей и принимать меры к устранению нарушений никто не торопился. Тогда природоохранная прокуратура стала прибегать к другой статье, согласно которой санкция предусматривает штраф в размере от 20 до 100 тысяч рублей. В настоящее время был оштрафован перевозчик, который обслуживает маршруты №2, 71 и 89. Проводится проверка в отношении ещё восьми организаций.







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