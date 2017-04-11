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11.04.17 17:25 Житель Лесосибирска дважды спас утопающего-самоубийцу





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"Тогда я вообще не думал ни о чём, мы могли вдвоём провалиться. Начал уговаривать его разными способами, тянул время: подумай о родителях, подумай о своих близких. Он мне рассказал, что предал брат его. Он пошёл на контакт всё-таки", - рассказал житель Лесосибирска Сергей Родионов.







Житель Лесосибирска дважды спас одного и того же утопающего. Сергей Родионов случайно заметил, как человек вышел на лёд и провалился в полынью. Мужчина бросился на помощь, вытащил утопающего, но тот оказал сопротивление и снова бросился в холодную воду. Поэтому спасение пришлось повторить ещё раз. Как выяснилось, пострадавший, по его словам, переживал предательство близкого человека и решил свести счёты с жизнью, предварительно выпив алкоголь. Сергею пришлось проявить и навыки психолога, чтобы отговорить мужчину и доставить в больницу."Тогда я вообще не думал ни о чём, мы могли вдвоём провалиться. Начал уговаривать его разными способами, тянул время: подумай о родителях, подумай о своих близких. Он мне рассказал, что предал брат его. Он пошёл на контакт всё-таки", - рассказал житель Лесосибирска Сергей Родионов.







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