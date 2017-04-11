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11.04.17 19:49 20 апреля в Красноярске состоится премьера мультфильма "Урфин Джюс и его деревянные солдаты"





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Заслуженный артист признаётся, для него Урфин Джюс не плохой, а наивный. Парень, который хочет казаться страшным, но выглядит скорее нелепо. И главная цель Урфина Джюса, по мнению Хабенского, привлечь к себе внимание и получить любовь, которой он был обделён.



Генерала дуболомов озвучил Сергей Шнуров. Музыкант не новичок в мультиках, но предпочитает небольшие роли. А вот голосом Дмитрия Дюжева заговорит Медведь. А это Элли - девочка, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.



Мультфильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" выйдет в широкий прокат 20 апреля.





В основе сюжета фильма - одноимённая сказочная повесть советского писателя Александра Волкова. Коварный Урфин Джюс решает захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов. Озвучивает героя Константин Хабенский.Заслуженный артист признаётся, для него Урфин Джюс не плохой, а наивный. Парень, который хочет казаться страшным, но выглядит скорее нелепо. И главная цель Урфина Джюса, по мнению Хабенского, привлечь к себе внимание и получить любовь, которой он был обделён.Генерала дуболомов озвучил Сергей Шнуров. Музыкант не новичок в мультиках, но предпочитает небольшие роли. А вот голосом Дмитрия Дюжева заговорит Медведь. А это Элли - девочка, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.Мультфильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" выйдет в широкий прокат 20 апреля. Мария СЕМЁНОВА

















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