НОВОСТИ | Общество













11.04.17 17:23 В Красноярске почтили память узников концлагерей





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"Партизаны вышли из леса и сказали, что нужно уходить, могут нагрянуть каратели снова. И мы, несожжённые деревни, ушли. А вот ранней весной 43-го года это массовый угон населения сожжённых деревень в фашистскую неволю. В том числе и мы", - рассказала бывший узник концлагеря Полина Осипова.







В Красноярске почтили память узников концлагерей. На площади перед музеем "Мемориал Победы" собрались люди, которые в детстве пережили ужасы войны в заточении, ветераны, школьники и их учителя. Все они стали частью международного дня освобождения узников фашистских лагерей. Он приурочен к событиям 11 апреля 1945 года, когда произошло восстание в Бухенвальде в Германии. Больше 20 тысяч заключённых, среди которых почти тысяча детей, были спасены. Красноярцы вспоминали свои истории тех лет."Партизаны вышли из леса и сказали, что нужно уходить, могут нагрянуть каратели снова. И мы, несожжённые деревни, ушли. А вот ранней весной 43-го года это массовый угон населения сожжённых деревень в фашистскую неволю. В том числе и мы", - рассказала бывший узник концлагеря Полина Осипова.







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