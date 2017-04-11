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НОВОСТИ | Общество





11.04.17 16:19 Красноярские студенты проверили качество бутилированной воды



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Анализ напоминает массовое чаепитие, студенты доводят воду до кипения, после чего заваривают листовой чёрный байховый чай и проверяют насыщенность цвета, а также вкус. Далее напиток пропускают через фильтры, чтобы уловить посторонние вещества.

"Избыточное содержание солей несколько снижает качество чая, его вкус и аромат. То есть появляется горечь. Интенсивность настоя, вследствие чего потребителям приходится увеличивать закладку сухого чая", - пояснила студентка 3-го курса Торгово-экономического института СФУ Яна Анищенкова.

Во вторую кружку с чаем добавляют сливки, белок поможет выявить наличие минеральных солей, которые могут сильно испортить вид и вкус напитка. "Появилась неоднородная структура. При взбалтывании есть плёнка, которая даже блестящая. И плюс ещё хлопья, которые на поверхности. Это говорит о том, что в испытуемом образце воды избыточное содержание минеральных солей", - добавила Яна Анищенкова.

На проверке у студентов 13 образцов питьевой бутилированной воды без газов производителей Красноярского и Алтайского краёв, Московской, Омской, Свердловской, Иркутской областей и республики Казахстан.

"В нашем случае не было слишком больших хлопьев, только один образец показал нам это. Но в других регионах мы сталкиваемся с тем, что, заваривая чай и добавляя в него сливки, мы имеем не самый приятный по внешнему виду продукт. Мы не будем думать о том, вредно это или нет. Мы говорим о том, что для потребления это не очень приятно", - пояснила доцент кафедры товароведения и экспертизы Галина Рыбакова.

Вместе со студентами экспертную оценку воды через неделю проведут и сотрудники красноярского центра стандартизации. Кроме бутилированной воды эксперты проверят и водопроводную. В каждом районе Красноярска студенты сделали забор образцов. О результатах проверки расскажем 19 апреля.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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