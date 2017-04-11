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11.04.17 17:20 Движение нефтяного пятна по Енисею под Минусинском остановлено





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А злоумышленник найден. Им оказался 38-летний житель Абакана, который мыл на берегу грузовой автомобиль и из-за плохого технического состояния транспортного средства произошёл разлив топлива. Мужчине грозит денежный штраф.



"Сегодня с утра началась ликвидация этого нефтяного пятна. Боны поставили, шлюзы открыли, чтобы ток воды пошёл и все нефтепродукты сейчас по течению скатываются на боны для их сбора. У нас комиссия ГО и ЧС сразу же ввела режим повышенной готовности, все силы задействованы: и Роспотребнадзор, и УВД, которое проводит розыскные действия, прокуратура держит на контроле", - сообщил заместитель главы администрации Минусинского района Анатолий Пересунько.







В Минусинском районе найден нарушитель, выливший в Енисей нефтепродукты . Напомним, в районе села Топольки в реку слили около 2-х тонн дизтоплива. Маслянистое пятно растянулось на километр. Из Красноярска прибыли специалисты, установили боны - это плавучее заграждение, в эти минуты идёт сбор вредных веществ. Какой урон нанесён экологии, подсчитают в Росприроднадзоре.А злоумышленник найден. Им оказался 38-летний житель Абакана, который мыл на берегу грузовой автомобиль и из-за плохого технического состояния транспортного средства произошёл разлив топлива. Мужчине грозит денежный штраф."Сегодня с утра началась ликвидация этого нефтяного пятна. Боны поставили, шлюзы открыли, чтобы ток воды пошёл и все нефтепродукты сейчас по течению скатываются на боны для их сбора. У нас комиссия ГО и ЧС сразу же ввела режим повышенной готовности, все силы задействованы: и Роспотребнадзор, и УВД, которое проводит розыскные действия, прокуратура держит на контроле", - сообщил заместитель главы администрации Минусинского района Анатолий Пересунько.







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