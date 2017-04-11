|
|
|
| НОВОСТИ | Общество
|11.04.17 17:22 Красноярским водителям посоветовали не менять зимнюю резину до мая
Красноярским водителям посоветовали не менять зимнюю резину на летнюю до мая. Это рекомендация ГИБДД. Сегодня воздух прогрелся до +15 градусов, многие спешат "переобуть" автомобиль, но дорожные полицейские объясняют: погода переменчивая, ночью асфальт ещё покрывается льдом, и если утром выехать на обледенелую дорогу на летних шинах, автомобиль занесёт. Советуют подождать ещё месяц, пока не установится среднесуточная температура +7 градусов. Такой погоды ждут только в мае.
|
|