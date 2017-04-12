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НОВОСТИ | Общество





12.04.17 08:52 Красноярские хирурги оттачивают новые навыки ведения операций на сердце



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Кардиохирург Дмитрий Горбунов спас уже полтысячи жизней. Именно столько он сделал операций на сердце. Несмотря на внушительный опыт, медик продолжает тренироваться. Новые элементы он осваивает на свиных сердцах.

"Именно свиные образцы мы принимаем за модель для учебного материала - анатомия свиньи наиболее схожа с анатомией человека и представляет лучший материал для качественной тренировки хирурга или анатома", - пояснил кардиохирург Дмитрий Горбунов.

Сегодня виртуозы скальпеля из красноярского кардиоцентра пробовали имплантировать клапан американского производства. Маленькая деталь из титана и сердечной мышцы быка стоит с поддержанный автомобиль - 140 тысяч рублей. Но именно она может продлить жизнь на десять лет. Сердца животных прибыли в Красноярск с мясокомбината Подмосковья. Там их отбирали специально по размеру. А опытом делился профессор Сергей Леонтьев. Он заведует одним из отделений клиники Лейпцигского университета.

"В этих новых биологических протезах используются новейшие технологии. Они позволяют сохранить жизнь пациенту, добиться оптимальных постоперационных результатов и улучшить качество жизни пациентов", - отметил профессор кардиологии Сергей Леонтьев.

Болезни сердца являются самой главной причиной смертности в крае. В кардиоцентре спасают до семи тысяч жизней в год.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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