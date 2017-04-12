НОВОСТИ | Общество













12.04.17 09:00 На Татышеве закрыли бесплатный прокат велосипедов





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Сегодня на острове арендовать велосипед можно за 200-250 рублей в час. Мы поговорили с прокатчиками, они готовы делать скидки для пенсионеров и многодетных, для них цена составит 150 рублей за час. Правда, в месяц еженедельный спортивный отдых всё равно выльется в значительную сумму.



В дирекции спортивно-массовых мероприятий объяснили: парк социальных велосипедов за несколько лет пришёл в негодность и транспорт списали. "Мы уже начали переговоры, встречаемся завтра в очередной раз с предпринимателями, которые работают на острове, чтобы совместными силами решить этот вопрос, подобрать схему, удобную и для горожан, и для тех, кто занимается бизнесом на острове", - пояснил руководитель МАУ "Дирекция спортивно-массовых мероприятий" Иван Брамман.



Как будет выглядеть компромиссная схема, пока неизвестно. Столь же туманной остаётся и дата открытия социального велосезона - переговоры могут занять некоторое время. А пока многодетные и пенсионеры остаются перед выбором: отказаться от привычных велопрогулок или продолжать спортивные развлечения, но добавить к ним ещё и диету.





Ирина Витковская вместе со старшим сыном открывают сезон отдыха на острове Татышев на роликах, а не прогулкой на более привычных велосипедах. Три года многодетные семьи могли брать двухколёсный транспорт напрокат бесплатно. Но теперь в здании администрации острова пусто - социальный прокат закрыт. Без активного отдыха теперь осталась и Нина Александровна. Еженедельные прогулки с ветерком были настоящей отдушиной для пенсионерки.Сегодня на острове арендовать велосипед можно за 200-250 рублей в час. Мы поговорили с прокатчиками, они готовы делать скидки для пенсионеров и многодетных, для них цена составит 150 рублей за час. Правда, в месяц еженедельный спортивный отдых всё равно выльется в значительную сумму.В дирекции спортивно-массовых мероприятий объяснили: парк социальных велосипедов за несколько лет пришёл в негодность и транспорт списали. "Мы уже начали переговоры, встречаемся завтра в очередной раз с предпринимателями, которые работают на острове, чтобы совместными силами решить этот вопрос, подобрать схему, удобную и для горожан, и для тех, кто занимается бизнесом на острове", - пояснил руководитель МАУ "Дирекция спортивно-массовых мероприятий" Иван Брамман.Как будет выглядеть компромиссная схема, пока неизвестно. Столь же туманной остаётся и дата открытия социального велосезона - переговоры могут занять некоторое время. А пока многодетные и пенсионеры остаются перед выбором: отказаться от привычных велопрогулок или продолжать спортивные развлечения, но добавить к ним ещё и диету. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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