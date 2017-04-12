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НОВОСТИ | Общество





12.04.17 09:14 Осиротевших медвежат могут отдать в цирк или вернуть в дикую природу



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История этих медвежат никого не оставила равнодушным, горожане предлагают привезти молоко, которое сейчас единственный продукт в рационе малышей. Накормить косолапых сотрудники клуба пока могут своими силами, а вот чтобы обеспечить им светлое будущее, действительно нужна помощь.

Появились несколько вариантов развития событий. Медвежатами уже заинтересовались в госцирке. Практически сразу после рождения они быстрее адаптируются и легче поддаются дрессировке. Но ещё есть шанс вернуть зверей в естественную среду обитания. В центре спасения медвежат-сирот международного фонда защиты животных подтвердили - они готовы помочь.

"Либо вы сюда их переправляете - любым транспортом, любым образом, мы готовим к реабилитации и у вас выпускаем уже, либо на месте вы ищете человека, который этим займётся - какие-нибудь заказники, нацпарки, где угодно, чтобы они были в изоляции от людей. Потому что чем больше они с людьми будут в контакте, тем меньше шансов у них реабилитации в природе", - пояснил руководитель проекта по реабилитации медвежат Сергей Пажитнов (Тверская область).

Но на карантин, прививки и перевозку животных потребуются немалые средства. Тем временем полиция вышла на след браконьера, который оставил медвежат сиротами. "Браконьерство рассматривается именно как уголовная ответственность, за это предусмотрено наказание в виде штрафа и ущерба. Ущерб составляет, если это самец - 90 тысяч, если самка - 150 тысяч", - сообщил заместитель министра ресурсов и экологии края Владимир Званцев.

Получить официальное разрешение на отстрел медведя можно только с 15 апреля. К слову, наказание понесёт не только нарушитель закона. Под подозрение попадает и житель Козульского района, который нашёл медвежат. Казалось бы, мужчина проявил милосердие и спас малышей от голодной смерти, но изъятие животных из среды обитания также уголовно наказуемо, и теперь мужчине предстоит доказать праведность своих мотивов и что он не имеет к живодёру никакого отношения.


Вероника УСКОВА
АРХИВ 
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