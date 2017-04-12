НОВОСТИ | Общество













12.04.17 09:35 На загородных трассах обновляют дорожную разметку





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"Необходимо быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следовать дорожно-знаковой информации. Все работы по разметке, по устранению дефектов мы планируем завершить в апреле", - сообщила пресс-секретарь управления автомобильных дорог "Байкал" Юлия Кравченко.







В Красноярском крае к весне готовят федеральные трассы. На автодорогах начали обновлять разметку. За зиму местами стёрлась разделительная полоса и двойная сплошная, всего предстоит восстановить сто километров разметки. Кроме того, если дорожники заметят ямы, трещины или другие сезонные дефекты, их зальют временным раствором, место возьмут на заметку, а летом положат свежий асфальт. Вниманию водителей: пока идут работы, специалисты установят дорожные знаки, которые временно ограничат скоростной режим."Необходимо быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следовать дорожно-знаковой информации. Все работы по разметке, по устранению дефектов мы планируем завершить в апреле", - сообщила пресс-секретарь управления автомобильных дорог "Байкал" Юлия Кравченко.











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