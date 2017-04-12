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НОВОСТИ | Общество





12.04.17 17:21 С приходом весны улица Советская превратилась в полосу препятствий



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Это машина правительства Красноярского края. Преодолевать ямы приходится не только рядовым водителям, но и первым лицам города и региона. Дорога на улице Советской ведёт на краевое телевидение, куда приезжают фигуры федерального уровня: политики, артисты, спортсмены. Вот как автомобилисты оценивают состояние асфальта:

- По десятибалльной шкале - на троечку.
- Плохо. На ноль.
- Ужасно.

Здесь же автолюбители сокращают путь до проспекта Свободный и едут на Николаевское кладбище. Три года назад "Вести. Красноярск" уже рассказывали о глубине проблемы на этом участке. Яму залатали, но рядом появились другие. Возможно, водители и закрыли бы глаза на неудобства, если бы у них был выбор. На этом участке водителям просто не оставили альтернативы: параллельная улица Пролетарская, по которой тоже раньше двигался автопоток, закрыта на ремонт, уже не в первый раз. И все неизбежно движутся по Советской.

Дорогу для своих нужд перекопали и строители. Положить асфальт пообещали с приходом тепла. То же самое в планах и городской администрации. "Ямочный ремонт в этом году там планируется, как он планируется на всех улицах, где появились ненормативные колеи и ямы. Как только установится стабильные положительные температуры, при которых можно выполнять работы горячим асфальтом, ямочный ремонт там будет проведён", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

Чтобы ускорить приближение полноценного ремонта, советуют писать на сайт городской администрации.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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