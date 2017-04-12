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12.04.17 17:21 С приходом весны улица Советская превратилась в полосу препятствий





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- По десятибалльной шкале - на троечку.

- Плохо. На ноль.

- Ужасно.



Здесь же автолюбители сокращают путь до проспекта Свободный и едут на Николаевское кладбище. Три года назад "Вести. Красноярск" уже рассказывали о глубине проблемы на этом участке. Яму залатали, но рядом появились другие. Возможно, водители и закрыли бы глаза на неудобства, если бы у них был выбор. На этом участке водителям просто не оставили альтернативы: параллельная улица Пролетарская, по которой тоже раньше двигался автопоток, закрыта на ремонт, уже не в первый раз. И все неизбежно движутся по Советской.



Дорогу для своих нужд перекопали и строители. Положить асфальт пообещали с приходом тепла. То же самое в планах и городской администрации. "Ямочный ремонт в этом году там планируется, как он планируется на всех улицах, где появились ненормативные колеи и ямы. Как только установится стабильные положительные температуры, при которых можно выполнять работы горячим асфальтом, ямочный ремонт там будет проведён", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.



Чтобы ускорить приближение полноценного ремонта, советуют писать на сайт городской администрации.





Это машина правительства Красноярского края. Преодолевать ямы приходится не только рядовым водителям, но и первым лицам города и региона. Дорога на улице Советской ведёт на краевое телевидение, куда приезжают фигуры федерального уровня: политики, артисты, спортсмены. Вот как автомобилисты оценивают состояние асфальта:Здесь же автолюбители сокращают путь до проспекта Свободный и едут на Николаевское кладбище. Три года назад "Вести. Красноярск" уже рассказывали о глубине проблемы на этом участке. Яму залатали, но рядом появились другие. Возможно, водители и закрыли бы глаза на неудобства, если бы у них был выбор. На этом участке водителям просто не оставили альтернативы: параллельная улица Пролетарская, по которой тоже раньше двигался автопоток, закрыта на ремонт, уже не в первый раз. И все неизбежно движутся по Советской.Дорогу для своих нужд перекопали и строители. Положить асфальт пообещали с приходом тепла. То же самое в планах и городской администрации. "Ямочный ремонт в этом году там планируется, как он планируется на всех улицах, где появились ненормативные колеи и ямы. Как только установится стабильные положительные температуры, при которых можно выполнять работы горячим асфальтом, ямочный ремонт там будет проведён", - пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.Чтобы ускорить приближение полноценного ремонта, советуют писать на сайт городской администрации. Владимир БОГОМОЛОВ













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