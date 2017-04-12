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12.04.17 11:41 В Норильске уничтожили игровое оборудование





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Полицейские подчёркивают, такая участь ждёт всё оборудование нелегального бизнеса. На очереди ликвидация ещё около 30-ти "одноруких бандитов". Всего за прошлый год только в Норильске стражи порядка закрыли семь незаконных игорных заведений.



"В отношении двух предпринимателей было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное предпринимательство в сфере игровой деятельности", статья предусматривает до двух лет лишения свободы", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.







В Норильске уничтожили более ста игровых автоматов. Игровое оборудование буквально раздробили на части на местном полигоне. Уничтожена рулетка, карточные столы, системные блоки с мониторами - атрибутика не одного казино на сотни тысяч рублей.Полицейские подчёркивают, такая участь ждёт всё оборудование нелегального бизнеса. На очереди ликвидация ещё около 30-ти "одноруких бандитов". Всего за прошлый год только в Норильске стражи порядка закрыли семь незаконных игорных заведений."В отношении двух предпринимателей было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное предпринимательство в сфере игровой деятельности", статья предусматривает до двух лет лишения свободы", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.











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