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12.04.17 11:40 Неадекватный дебошир устроил переполох на дороге





Фото Видео

Фото и видео: VK.COM/KRASCHP



Сегодня утром на правобережье Красноярска неадекватный дебошир устроил переполох на дороге. Молодой человек прыгал на машины на проспекте "Красноярский рабочий". На кадрах видно, что сначала он запрыгнул на иномарку, которая пропускала пешеходов, пытался выбить лобовое стекло, а через несколько минут перелез через забор, перешёл проезжую часть, включая трамвайные пути, и начал приставать к прохожим.



Сейчас дебошир задержан. В полиции сообщили, что ему 32 года, ранее судим не был. По предварительной версии, в общей сложности молодой человек разбил три машины. Причины его агрессии пока не сообщаются.







Сегодня утром на правобережье Красноярска неадекватный дебошир устроил переполох на дороге. Молодой человек прыгал на машины на проспекте "Красноярский рабочий". На кадрах видно, что сначала он запрыгнул на иномарку, которая пропускала пешеходов, пытался выбить лобовое стекло, а через несколько минут перелез через забор, перешёл проезжую часть, включая трамвайные пути, и начал приставать к прохожим.Сейчас дебошир задержан. В полиции сообщили, что ему 32 года, ранее судим не был. По предварительной версии, в общей сложности молодой человек разбил три машины. Причины его агрессии пока не сообщаются.











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