Красноярцам за долги будут перекрывать горячую воду. На такие меры пошла управляющая компания "Жилфонд". Закон запрещает оставлять жителей без холодной воды и тепла, поэтому в качестве рычага давления было выбрано горячее водоснабжение. На очереди уже около ста должников, рассказали в "Жилфонде". Им будут направлены письма, предупреждающие, что нужно оплатить оказанные услуги, иначе стоит ждать бригаду сантехников и слесарей.
"Речь, наверное, не о суммах, а больше о периодах. Потому что сумма зависит от площади и количества проживающих, поэтому мы больше ориентируемся на период задолженности. Например, если человек в течение года, сколько работает ГУК "Жилфонд", не произвёл ни одной оплаты, либо очень маленькие суммы, то мы к нему обязательно придём", - пояснил начальник управления по работе с дебиторской задолженностью ГУК "Жилфонд" Дмитрий Новиков.