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В поисках чистого неба



12.04.17 17:52 "В поисках чистого неба": озеленение (серия 4)





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- У нас в Северном мало. Гулять очень тяжело. Загазованность сильная. Педиатр говорил, что возле дорог лучше не гулять.

- Все площади, пространства застроены домами, для зелени места не осталось. Только вокруг Красноярска.

- В центре вообще не хватает. По деревцу подсчитать можно. Я считаю, надо любой пятачок засаживать деревьями.



Учёные предлагают новые подходы к вопросу озеленения. "При точечной застройке, которую мы наблюдаем в центре города, я бы активно вводила вертикальное озеленение. Можно пускать растения по стенам, по ограждениям. Лианы, такие как виноград амурский, виноград пятилисточковый, прекрасно себя чувствуют и в городе и в пригородных зонах", - рассказала доцент кафедры дендрологии института лесных технологий СибГАУ Татьяна Аксянова.



Кроме этого, для города хороши живые изгороди вдоль магистралей. Они способны защитить пешеходов от выхлопных газов и пыли. Но пока в Красноярске их крайне мало. В промежутке между Ленина и Марковского, на улице Кирова пример образцовой живой изгороди. Здесь достаточно плотные насаждения кустарников и деревьев. Это барбарис обыкновенный и вяз шершавый.



В прошлом году в Красноярске высажено 18 тысяч деревьев и кустарников, но важно, чтобы они не погибли. На счету общественной организации "Зелёная дружина" полторы тысячи новых деревьев. "Крайне важно, чтобы саженцы, высаженные в весенний период, обильно поливались. Мы в свою очередь добились того, чтобы высаженные нами саженцы минимум дважды в неделю, это обеспечило им полную приживаемость", - подчеркнул руководитель "Зелёной дружины" Артём Речицкий.



Программа озеленения на этот год сейчас разрабатывается, но главное, чтобы все деревья в Красноярске были окружены заботой.





Ещё чуть-чуть, и Красноярск расцветёт. Но достаточно ли зелени в городе?Учёные предлагают новые подходы к вопросу озеленения. "При точечной застройке, которую мы наблюдаем в центре города, я бы активно вводила вертикальное озеленение. Можно пускать растения по стенам, по ограждениям. Лианы, такие как виноград амурский, виноград пятилисточковый, прекрасно себя чувствуют и в городе и в пригородных зонах", - рассказала доцент кафедры дендрологии института лесных технологий СибГАУ Татьяна Аксянова.Кроме этого, для города хороши живые изгороди вдоль магистралей. Они способны защитить пешеходов от выхлопных газов и пыли. Но пока в Красноярске их крайне мало. В промежутке между Ленина и Марковского, на улице Кирова пример образцовой живой изгороди. Здесь достаточно плотные насаждения кустарников и деревьев. Это барбарис обыкновенный и вяз шершавый.В прошлом году в Красноярске высажено 18 тысяч деревьев и кустарников, но важно, чтобы они не погибли. На счету общественной организации "Зелёная дружина" полторы тысячи новых деревьев. "Крайне важно, чтобы саженцы, высаженные в весенний период, обильно поливались. Мы в свою очередь добились того, чтобы высаженные нами саженцы минимум дважды в неделю, это обеспечило им полную приживаемость", - подчеркнул руководитель "Зелёной дружины" Артём Речицкий.Программа озеленения на этот год сейчас разрабатывается, но главное, чтобы все деревья в Красноярске были окружены заботой. Елена АЛИШЕВЕЦ















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