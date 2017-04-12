ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество



В поисках чистого неба

12.04.17 17:52 "В поисках чистого неба": озеленение (серия 4)



Фото Видео репортаж Видео
Ещё чуть-чуть, и Красноярск расцветёт. Но достаточно ли зелени в городе?

- У нас в Северном мало. Гулять очень тяжело. Загазованность сильная. Педиатр говорил, что возле дорог лучше не гулять.
- Все площади, пространства застроены домами, для зелени места не осталось. Только вокруг Красноярска.
- В центре вообще не хватает. По деревцу подсчитать можно. Я считаю, надо любой пятачок засаживать деревьями.

Учёные предлагают новые подходы к вопросу озеленения. "При точечной застройке, которую мы наблюдаем в центре города, я бы активно вводила вертикальное озеленение. Можно пускать растения по стенам, по ограждениям. Лианы, такие как виноград амурский, виноград пятилисточковый, прекрасно себя чувствуют и в городе и в пригородных зонах", - рассказала доцент кафедры дендрологии института лесных технологий СибГАУ Татьяна Аксянова.

Кроме этого, для города хороши живые изгороди вдоль магистралей. Они способны защитить пешеходов от выхлопных газов и пыли. Но пока в Красноярске их крайне мало. В промежутке между Ленина и Марковского, на улице Кирова пример образцовой живой изгороди. Здесь достаточно плотные насаждения кустарников и деревьев. Это барбарис обыкновенный и вяз шершавый.

В прошлом году в Красноярске высажено 18 тысяч деревьев и кустарников, но важно, чтобы они не погибли. На счету общественной организации "Зелёная дружина" полторы тысячи новых деревьев. "Крайне важно, чтобы саженцы, высаженные в весенний период, обильно поливались. Мы в свою очередь добились того, чтобы высаженные нами саженцы минимум дважды в неделю, это обеспечило им полную приживаемость", - подчеркнул руководитель "Зелёной дружины" Артём Речицкий.

Программа озеленения на этот год сейчас разрабатывается, но главное, чтобы все деревья в Красноярске были окружены заботой.


Елена АЛИШЕВЕЦ








ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

"В поисках чистого неба": незамерзающий Енисей (серия 1)

"В поисках чистого неба": промышленные выбросы (серия 2)

"В поисках чистого неба": выхлопные газы (серия 3)
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.