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12.04.17 17:26 Ансамбль танца Сибири имени Годенко вернулся из турне по России



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Веронику Попову пригласили в ансамбль три года назад, сразу после выпуска из красноярского хореографического колледжа. И вот молодая девушка из Шушенского уже солистка. Эмоции от тура по России переполняют.

"Зрители с самых первых минут, как мы только выходили, сразу начинали аплодировать. От них заряжаешься энергией, хочешь работать, несмотря на то, что уже 10-11 концерт, уже не знаешь, где брать вдохновение, чтобы выйти к зрителю с горящими глазами, а зритель сам тебя заводит", - рассказывает солистка ансамбля танца Сибири имени Годенко Вероника Попова.

За три недели танцоры посетили 17 городов, в их числе Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Новосибирск, дали 18 концертов. "Честно, открыто говорю: я только заикался, что мы хотим к вам, а мне говорили: мы ждём, мы вас любим, ждём с удовольствием. И тур сложился очень легко", - рассказал и.о. директора ансамбля танца Сибири им. М.С.Годенко Игорь Роппельт.

"Мы смогли показать свой уникальный стиль - сибирский годенковский стиль. Репертуар у коллектива, как известно, неповторимый, и даже если нас пытаются копировать, это всегда получается плохая копия", - добавил художественный руководитель ансамбля танца Сибири им. М.С.Годенко Владимир Моисеев.

Ансамбль всегда на высоте и благодаря уникальным костюмам. Их шьют в цехе филармонии. Ольга Неделко работает 26 лет и вспоминает, как однажды для танца "Околица" пришлось срочно сшить больше ста костюмов впятером. "Эти костюмы мы сшили за две недели, мы практически не спали. Последние костюмы надевали и сразу на сцену убегали", - вспоминает заведующая пошивочным цехом Красноярской краевой филармонии Ольга Неделко.

16 апреля ансамбль танца Сибири даст концерт в ГорДК, а 22-го состоится вечер, посвящённый дню рождения Астафьева и Годенко - они оба родились 1-го мая.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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