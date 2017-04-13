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13.04.17 08:48 В Красноярске продолжают нелегально продавать алкоголь через интернет





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Инна, оператор интернет-сайта по продаже алкоголя:

- Мы не отравимся? Нормальная водка?

- Нет, вы ещё не раз потом к нам обратитесь. Все так начинают.

- А что за водка? С завода берёте или откуда?

- Нам поставляют, а мы уже непосредственно...

- По канистрам и продавать?

- Да, не в бутылках, а по канистрам.



Активно борются с алкогольными сайтами в России года полтора - после отравлений метиловым виски в Красноярске. Его покупали также в интернете. "Через сайты реализуется продукция неизвестного качества. Она никоим образом никем не проверяется, не контролируется. Возможно, это и фальсификат", - отметила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.



С начала 17-го Роспотребнадзором были выявлены ещё шесть сайтов, где любой желающий может приобрести сомнительное спиртное. Но предприимчивые бизнесмены нашли способы увернуться от наказания.



"Мы не продаём алкоголь, мы его дарим!" - таков новый девиз сайтов по реализации такой продукции. Вместо бутылки спиртного предлагается приобрести зажигалку или магнитик. А в подарок щедрые бизнесмены предложат бутылку соответствующего напитка.



С юридической точки зрения к таким сайтам не подкопаться. Уже больше года прорабатывается вопрос о легализации интернет-торговли алкоголем для вывода бизнеса из тени. Но пока такое приобретение напитка к столу как русская рулетка. Никто не гарантирует безопасность.





Виски - 550 рублей, вермуты - 600. И это цены не за бутылку, а за пятилитровую канистру. Сказочную стоимость на этом сайте объясняют экономией на стеклотаре. Кроме того, акцизов нет - налоги не платят.Активно борются с алкогольными сайтами в России года полтора - после отравлений метиловым виски в Красноярске. Его покупали также в интернете. "Через сайты реализуется продукция неизвестного качества. Она никоим образом никем не проверяется, не контролируется. Возможно, это и фальсификат", - отметила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.С начала 17-го Роспотребнадзором были выявлены ещё шесть сайтов, где любой желающий может приобрести сомнительное спиртное. Но предприимчивые бизнесмены нашли способы увернуться от наказания."Мы не продаём алкоголь, мы его дарим!" - таков новый девиз сайтов по реализации такой продукции. Вместо бутылки спиртного предлагается приобрести зажигалку или магнитик. А в подарок щедрые бизнесмены предложат бутылку соответствующего напитка.С юридической точки зрения к таким сайтам не подкопаться. Уже больше года прорабатывается вопрос о легализации интернет-торговли алкоголем для вывода бизнеса из тени. Но пока такое приобретение напитка к столу как русская рулетка. Никто не гарантирует безопасность. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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