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Инна, оператор интернет-сайта по продаже алкоголя:
- Мы не отравимся? Нормальная водка?
- Нет, вы ещё не раз потом к нам обратитесь. Все так начинают.
- А что за водка? С завода берёте или откуда?
- Нам поставляют, а мы уже непосредственно...
- По канистрам и продавать?
- Да, не в бутылках, а по канистрам.
Активно борются с алкогольными сайтами в России года полтора - после отравлений метиловым виски в Красноярске. Его покупали также в интернете. "Через сайты реализуется продукция неизвестного качества. Она никоим образом никем не проверяется, не контролируется. Возможно, это и фальсификат", - отметила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.
С начала 17-го Роспотребнадзором были выявлены ещё шесть сайтов, где любой желающий может приобрести сомнительное спиртное. Но предприимчивые бизнесмены нашли способы увернуться от наказания.
"Мы не продаём алкоголь, мы его дарим!" - таков новый девиз сайтов по реализации такой продукции. Вместо бутылки спиртного предлагается приобрести зажигалку или магнитик. А в подарок щедрые бизнесмены предложат бутылку соответствующего напитка.
С юридической точки зрения к таким сайтам не подкопаться. Уже больше года прорабатывается вопрос о легализации интернет-торговли алкоголем для вывода бизнеса из тени. Но пока такое приобретение напитка к столу как русская рулетка. Никто не гарантирует безопасность.
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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