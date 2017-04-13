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13.04.17 09:31 В Красноярске могут появиться речные трамваи





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В Красноярске могут появиться речные трамвайчики, которые будут курсировать по островам на Енисее в черте города. В частности, остров Молокова крайне неудобен для доступа жителей, также в списке остановок Татышев и остров Отдыха, зоопарк "Роев ручей". Ожидается, что речные трамваи начнут курсировать по Енисею уже к Универсиаде, сейчас планируют обустроить для них десять причалов. В данный момент проект находится в стадии разработки.







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