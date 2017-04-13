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13.04.17 09:36 Трое детей проехали 200 километров в вагоне с углём





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Трое детей проехали 200 километров в вагоне с углём. Известно, что подростки от 12 до 15 лет на станции Саянская играли с друзьями и спрятались от них в вагоне с углём. Неожиданно поезд тронулся и стал набирать скорость. Спрыгнуть на ходу дети побоялись и сошли только через 200 километров на станции Тарбинская, когда состав остановился. Здесь юных путешественников задержали сотрудники транспортной полиции, вернули домой и передали родителям.







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