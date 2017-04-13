НОВОСТИ | Общество













13.04.17 11:42 Красноярцы определили внешний вид элементов городского благоустройства





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Самым популярным дизайном уличных ограждений стали варианты 3 и 13. Среди проектов скамеек победил вариант №4. Среди урн - 5 и 4 варианты. Кроме этого, в вопросе зелёных насаждений красноярцы проголосовали за яблоню Недзведзкого, липу мелколистную, спирею японскую, орех маньчжурский и ель сибирскую.







Красноярцы определили, каким будет город. 4 апреля на сайте администрации появился опрос, где горожанам предлагалось выбрать, каким будет уличное ограждение, а также скамейки и урны. В обсуждении приняли участие более полутора тысяч человек.Самым популярным дизайном уличных ограждений стали варианты 3 и 13. Среди проектов скамеек победил вариант №4. Среди урн - 5 и 4 варианты. Кроме этого, в вопросе зелёных насаждений красноярцы проголосовали за яблоню Недзведзкого, липу мелколистную, спирею японскую, орех маньчжурский и ель сибирскую.











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