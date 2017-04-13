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13.04.17 11:48 Футболисты "Енисея" обыграли новосибирскую "Сибирь"



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Первыми счёт открыли хозяева поля - на 22-й минуте капитан "Енисея" Александр Харитонов огорчил свою бывшую команду и поразил створ ворот "Сибири". Но уже спустя четыре минуты последовал ответ, новосибирцы воспользовались ошибкой Никиты Чичерина на штанге и сравняли счёт, а позже ещё один мяч оказался в сетке "Енисея". Команды ушли на перерыв со счётом 2:1 не в пользу Красноярска.

"Мы пропустили голы ни с чего. То есть не то что мы провалились, просто ошибки индивидуального характера. Их могло и не быть, но если не ошибаться, тогда голов вообще не будет. Конечно, хотелось бы, чтобы мы меньше ошибались ", - сказал главный тренер футбольной команды "Енисей" Андрей Тихонов.

После перерыва и необходимых замен красноярцы буквально воспряли духом и ринулись в бой, смогли не просто сравнять счёт, но и вовсе переломить его в свою пользу. Точку в матче красивым дальним ударом поставил Никита Чичерин, итог игры 3:2. От такого исхода гости матча пришли в растерянность, а главный тренер "Сибири" отказался от комментариев.

В результате "Енисей" занимает шестую строчку в турнирной таблице, от зоны стыковых матчей красноярскую команду отделяет всего один балл. Следующую игру "Енисей" проведёт на выезде 17 апреля с командой "Мордовия".


Владислав ТАМОШАУСКАС
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