НОВОСТИ | Общество













13.04.17 11:45 В красноярских загсах не осталось мест для желающих зарегистрировать брак 07.07.17





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Ажиотаж вокруг красивой даты. Все места для желающих зарегистрировать свои отношения 07.07.17 года в загсах города уже заняты. У молодых пар часто прослеживается зависимость от красивых чисел. Однако специалисты загсов утверждают - никакого волшебного действия эти даты не имеют, и предлагают молодожёнам выбрать другой день для заключения брака.















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