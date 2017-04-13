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13.04.17 20:00 Фильм о первом выходе человека в открытый космос возглавил российский кинопрокат





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Совсем как когда-то весь мир, затаив дыхание, следил за первым в истории человеком, сделавшим шаг в космическую бездну, также и сейчас зрители в зале сопереживают героям фильма.



- Очень волновалась, спасут их или нет, мне понравилось.

- Чувства, конечно, не описать, не повторить.

- Они не сдались и боролись до конца.



Съёмочный процесс контролировал прославленный космонавт Алексей Леонов. Его воспоминания стали лучшим сценарием для фантастического фильма.





Космическая драма "Время первых" - первый масштабный российский фильм о космосе в формате 3D. Лучшие специалисты по визуальным эффектам 29 месяцев работали над зрелищностью картины. Продюсер Тимур Бекмамбетов. В главных ролях Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин. Ключевые моменты фильма - выход Алексея Леонова в открытый космос и возвращение экипажа на Землю - созданы с помощью уникальных для российского кинематографа технологий.Совсем как когда-то весь мир, затаив дыхание, следил за первым в истории человеком, сделавшим шаг в космическую бездну, также и сейчас зрители в зале сопереживают героям фильма.Съёмочный процесс контролировал прославленный космонавт Алексей Леонов. Его воспоминания стали лучшим сценарием для фантастического фильма. Вероника УСКОВА













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