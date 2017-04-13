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13.04.17 17:20 В Саянском районе обнаружен тайник с огнестрельным оружием





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Вскоре был установлен владелец опасного арсенала - пожилой местный житель. Мужчина пояснил, что оружие было незарегистрированное и таким образом он прятал его от полицейских. Проводится проверка, владельцу оружия грозит 15 суток административного ареста либо штраф в размере до 5 тысяч рублей.







Тайник с оружием и патронами обнаружили сотрудники Росгвардии во время рейда по красноярским лесам. В нескольких километрах от посёлка Тугач Саянского района они нашли хранилище с огнестрельным оружием в стволе старого дерева. Ещё несколько хранились под валежником. Всего сотрудники нашли пять гладкоствольных ружей.Вскоре был установлен владелец опасного арсенала - пожилой местный житель. Мужчина пояснил, что оружие было незарегистрированное и таким образом он прятал его от полицейских. Проводится проверка, владельцу оружия грозит 15 суток административного ареста либо штраф в размере до 5 тысяч рублей.











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