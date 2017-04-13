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Радио моей жизни

13.04.17 19:39 "Радио моей жизни": заместитель председателя Заксобрания края Алексей Клешко



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Алексей КЛЕШКО, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края:

Когда мне, школьнику, редактор хакасского радио Лариса Титоренко предложила попробоваться в качестве юного диктора, это было почётно, ответственно. Я задорным юношеским голосом произносил: "Здравствуйте, ребята, вы слушаете радиогазету "Пионерия шагает", всё же несмотря на весёлость и, казалось бы, детские темы я понимал ответственность, которая ложится на то, что ты делаешь.

Кстати об ответственности, когда я потом работал на краевом радио, была интересная история. Я приехал в Минск на стажировку и мне поручили сделать программу по письмам военнослужащих. Оказалось, что передача должна пройти военную цензуру, но она её не очень прошла. Из неё вырезали песню "А я лягу-прилягу возле старой дороги" - военные цензоры написали, что эта песня снижает боевой дух советских военнослужащих.

Кто-то с юмором к этому отнесётся, но это был один из жизненных уроков, которых было очень много. Я благодарен всем, кто работал со мной на радио, мы вместе постигали большую школу, и это не просто школа радио, это школа уважения к людям и работы с людьми.








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