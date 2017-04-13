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13.04.17 17:24 Глава региона отчитался перед краевым парламентом



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Почему в Красноярске плохие дороги и когда наконец-то начнётся ямочный ремонт?

В.Толоконский: Поверьте, любой апрель - это ямки, проблемы, такой у нас климат, такие у нас дороги. Сейчас будут плюсовые температуры ночью, через неделю заработают все асфальтобетонные заводы, массированно начнём делать, ямочный ремонт уже к 9 мая будет во многом проведён. Ко дню города больше ямок никаких не будет.

Почему зарплаты красноярцев не растут?

В.Толоконский: Зарплата росла в 16 году. Темп эволюционный, который только компенсировал инфляцию. Сказать, что реальные доходы увеличились, нельзя, но 4-5% есть. Мы рассчитываем, что в этом году динамика роста зарплат будет чуть выше, мы будем реализовывать ряд программ повышения зарплат в бюджетной сфере, достаточно серьёзных, и всегда на это реагирует экономика. Средняя зарплата по Красноярскому краю почти на 30% выше, чем в других регионах Сибири, у нас она больше 40 тысяч. И если из всего рейтинга регионов убрать Москву и Санкт-Петербург, то это будет один из самых высоких показателей.

Когда власти реально начнут решать экологические проблемы?

В.Толоконский: Вчера я подписал специальное распоряжение, ориентированное на реализацию очень масштабного плана экологического оздоровления в городе Красноярске. В ближайшее время мы на 25-30% уменьшим выбросы в атмосферу от систем генерации энергии, за счёт реализации схемы теплоснабжения, ухода от малых котельных, замены и реконструкции оборудования на ТЭЦ-1, ликвидации невысоких труб, изменения качества топлива, режимов работы. Это будем делать, это рассматриваем как базовую проблему и задачу.

В больницах края не хватает педиатров и участковых врачей - как решать эту проблему?

В.Толоконский: Готовя серьёзную программу повышения зарплаты врачам и медсёстрам с 1 октября этого года, мы сможем так эту программу реализовать, чтобы простимулировать серьёзно работу участковых и педиатров, снять дефицит. Тем более у нас есть выпускники института, которые идут только в поликлиники, а не в другие медицинские сферы, я обещаю, что мы будем заниматься этим самым основательным образом.

Подробный репортаж об отчёте Виктора Толоконского перед краевыми парламентариями смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.








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