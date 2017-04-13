НОВОСТИ | Экономика













13.04.17 17:27 Эксперты выявили массовую фальсификацию "Докторской" колбасы





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В итоге в рейтинг попали только два образца "Докторской" - торговой марки "Уярский мясокомбинат" и "Дымов". Отметим, что эти образцы одни из самых дорогих.







Специалисты центра стандартизации и метрологии выявили массовую фальсификацию "Докторской" колбасы, реализуемой на красноярских прилавках. Дегустационная комиссия исследовала 15 образцов. Из них 13 не соответствуют требованиям национальных стандартов и содержат ингредиенты, которые не заявлены в составе - это соевые изоляты, гелеобразователи, крахмал, мука, хрящи и мясо птицы.В итоге в рейтинг попали только два образца "Докторской" - торговой марки "Уярский мясокомбинат" и "Дымов". Отметим, что эти образцы одни из самых дорогих.











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