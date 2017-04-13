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13.04.17 17:22 В Назарове депутаты горсовета пытаются отправить в отставку главу города





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"15 из 19 человек обратились с инициативой в городской совет депутатов. Это является законным основанием для выдвижения инициативы об удалении главы муниципального образования в отставку", - пояснила депутат городского совета Назарово Надежда Елизарьева.



Сама Стрельникова считает оценки депутатов часто необоснованными. В частности, ссылается на то, что выставление второго "неуда" ей никак не объяснили. Решение она даже пыталась оспорить через суд, но безуспешно. Вопрос должны решить на ближайшей сессии городского совета 26 апреля.



"Именно те депутаты, которые подписали уведомление, не отчитались перед жителями города Назарово за свою работу в течение пяти лет. Поэтому депутатам сейчас, безусловно, выгодно убрать избранного населением главу, для того чтобы в дальнейшем воспользоваться административным ресурсом на выборах 2017 года", - считает глава Назарово Юлия Стрельникова.











В Назарове назревает политический скандал. Главу города пытаются отправить в отставку. Депутаты горсовета большинством проголосовали за досрочное прекращение полномочий Юлии Стрельниковой. Ей уже вручили соответствующее уведомление. Дело в том, что работа назаровского мэра неоднократно признавалась народными избранниками неудовлетворительной."15 из 19 человек обратились с инициативой в городской совет депутатов. Это является законным основанием для выдвижения инициативы об удалении главы муниципального образования в отставку", - пояснила депутат городского совета Назарово Надежда Елизарьева.Сама Стрельникова считает оценки депутатов часто необоснованными. В частности, ссылается на то, что выставление второго "неуда" ей никак не объяснили. Решение она даже пыталась оспорить через суд, но безуспешно. Вопрос должны решить на ближайшей сессии городского совета 26 апреля."Именно те депутаты, которые подписали уведомление, не отчитались перед жителями города Назарово за свою работу в течение пяти лет. Поэтому депутатам сейчас, безусловно, выгодно убрать избранного населением главу, для того чтобы в дальнейшем воспользоваться административным ресурсом на выборах 2017 года", - считает глава Назарово Юлия Стрельникова.







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