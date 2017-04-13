ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ






13.04.17 17:22 В Назарове депутаты горсовета пытаются отправить в отставку главу города



Фото Видео репортаж Видео
В Назарове назревает политический скандал. Главу города пытаются отправить в отставку. Депутаты горсовета большинством проголосовали за досрочное прекращение полномочий Юлии Стрельниковой. Ей уже вручили соответствующее уведомление. Дело в том, что работа назаровского мэра неоднократно признавалась народными избранниками неудовлетворительной.

"15 из 19 человек обратились с инициативой в городской совет депутатов. Это является законным основанием для выдвижения инициативы об удалении главы муниципального образования в отставку", - пояснила депутат городского совета Назарово Надежда Елизарьева.

Сама Стрельникова считает оценки депутатов часто необоснованными. В частности, ссылается на то, что выставление второго "неуда" ей никак не объяснили. Решение она даже пыталась оспорить через суд, но безуспешно. Вопрос должны решить на ближайшей сессии городского совета 26 апреля.

"Именно те депутаты, которые подписали уведомление, не отчитались перед жителями города Назарово за свою работу в течение пяти лет. Поэтому депутатам сейчас, безусловно, выгодно убрать избранного населением главу, для того чтобы в дальнейшем воспользоваться административным ресурсом на выборах 2017 года", - считает глава Назарово Юлия Стрельникова.








АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.