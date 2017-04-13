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13.04.17 20:45 В Ленинском районе Красноярска закрыли подпольный алкоцех





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"Изъято оборудование для разлива алкогольной продукции, в том числе около 20 тысяч пустых бутылок водки, также с признаками подделок, пакеты, коробки, бутылки, дозаторы и крышки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к незаконному обороту алкоголя, а также каналы поставки и места реализации незаконной продукции", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.







15 тысяч литров контрафактного спирта и более 7 тысяч бутылок водки. В Ленинском районе Красноярска закрыли подпольный алкогольный завод, сообщили в полиции. Спирт из канистр разливали в бутылки различных марок водки. Также производили и печально известный "Боярышник". Теперь 800 флаконов вместе с другой продукцией отправлены на экспертизу, где установят безопасность жидкостей."Изъято оборудование для разлива алкогольной продукции, в том числе около 20 тысяч пустых бутылок водки, также с признаками подделок, пакеты, коробки, бутылки, дозаторы и крышки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к незаконному обороту алкоголя, а также каналы поставки и места реализации незаконной продукции", - сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко.











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