НОВОСТИ | Общество













14.04.17 17:20 В Красноярском крае могут ввести противопожарный режим





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"Это комплекс мероприятий, но основное заключается в том, что практически удваивается административная ответственность для всех категорий. Граждане - от 2000 до 4000 рублей, юридические лица - от 400 до 500 тысяч рублей", - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Евгений Вершинин.







В Красноярском крае готовятся к введению особого противопожарного режима. Такое заявление сделали в региональном МЧС. Связано это с началом сезона лесных пожаров. За две недели от огня уже пострадали почти 200 гектаров. Все документы собраны, и уже с 20 апреля спецрежим может быть официально объявлен. После силы спасателей будут мобилизованы, за поджигателями будут следить в том числе и с воздуха с помощью беспилотников. Тем же, кто нарушает правила - разводит костры в неположенном месте, устраивает пал травы и так далее - грозят увеличенные штрафы."Это комплекс мероприятий, но основное заключается в том, что практически удваивается административная ответственность для всех категорий. Граждане - от 2000 до 4000 рублей, юридические лица - от 400 до 500 тысяч рублей", - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Евгений Вершинин.











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