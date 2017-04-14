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14.04.17 17:22 Главу посёлка Мотыгино подозревают в превышении полномочий

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Глава посёлка Мотыгино попал под следствие. Сегодня Сергея Зарю отстранили от должности, против него возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, глава посёлка рассчитался за долги частной компании деньгами жителей. Без утверждения поселкового совета из бюджета забрали 4 миллиона рублей. Сергею Заре грозит до 7 лет лишения свободы.









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